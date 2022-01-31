زاخاروفا ترد على تصريح وزيرة الخارجية البريطانية حول رجال الأعمال الروس

علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا بسخرية على تصريح وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، التي هددت بمصادرة ممتلكات رجال الأعمال الروس المقيمين في لندن.

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وكتبت زاخاروفا على صفحتها في "تلغرام": " أهم شيء هو عدم التراجع يا سيدة تراس! نحن حقا نأمل بك. لا توجد هناك مصالح مالية بريطانية لحظية يمكن أن تكون أهم من الديمقراطية والحرية! أجعلي فكرتك واقعية، يمكنك التقدم بطلب للحصول على علامة "للتفاعل". حاولي. بالمناسبة، فتوجد لديكم قائمة بالمسؤولين الفاسدين الذين طلبت روسيا تسليمهم".

وكانت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، أعلنت أمس الأحد، أن المملكة المتحدة قد تسمح بمصادرة ممتلكات رجال الأعمال الروس المقيمين في بريطانيا، وذلك في إطار تشديد العقوبات المفروضة على روسيا حال تصعيد حدة التوتر حول أوكرانيا. وردا على سؤال صحفي بهذا الخصوص قالت إن "الديمقراطية والحرية أهم من المصالح المالية اللحظية".

المصدر: نوفوستي