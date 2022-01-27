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وزير الدفاع البريطاني سيتوجه قريبا إلى موسكو  

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وزير الدفاع البريطاني سيتوجه قريبا إلى موسكو  
AP
وزير الدفاع البريطاني بن والاس
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قالت قناة "بي بي سي" التلفزيونية، إن وزير الدفاع البريطاني بن والاس، سيتوجه قريبا إلى موسكو لإجراء مباحثات مع نظيره الروسي سيرغي شويغو.

وفي وقت سابق، دعا والاس، نظيره الروسي لعقد اجتماع في لندن، مذكرا أن آخر مرة تقاطع فيها الطرفان كانت في عام 2013 في العاصمة البريطانية في اجتماع وزراء الخارجية والدفاع في الدولتين بصيغة "اثنين زائد اثنين". وردا على ذلك، دعا الوزير الروسي نظيره البريطاني للحضور إلى موسكو "في أي وقت مناسب له".

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ويشار إلى أن بريطانيا، تشارك إلى جانب الولايات المتحدة، في حملة إعلامية تستهدف روسيا، وأرسلت دفعة جديدة من المدربين العسكريين إلى كييف، وسلمت الأخيرة آلاف القطع من الصواريخ الخفيفة المضادة للدبابات.

المصدر: نوفوستي

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