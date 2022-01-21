وزير الدفاع الروسي يوجه دعوة لنظيره البريطاني لإجراء محادثات في موسكو

وجه وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، دعوة لنظيره البريطاني بين والاس، لإجراء مباحثات في موسكو.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن شويغو دعا وزير الدفاع البريطاني والاس لزيارة موسكو لمناقشة القضايا الأمنية الآنية.

وأضافت الوزارة أن استئناف الاتصالات بين روسيا والمملكة المتحدة من شأنه أن يساعد في خفض التوترات في أوروبا.

المصدر: نوفوستي