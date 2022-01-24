هولندا.. إعدام أكثر من 200 ألف صوص في مزرعتين مصابتين بإنفلونزا الطيور
Globallookpress
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أعدمت الحكومة الهولندية، اليوم الاثنين، أكثر من 200 ألف صوص في مزرعتين مصابتين بإنفلونزا الطيور.
ولفتت الحكومة، في بيان، إلى أنه تم إعدام حوالي 170.000 صوص في مزرعة بالقرب من الكمار، شمال أمستردام ، بينما قتل 46.000 طائر آخر في مزرعة في ويلمستاد، في الجنوب.
وقالت وزارة الزراعة الهولندية، في بيان:"من المرجح أن يكون المتغير H5 شديد العدوى".
وفي أكتوبر، حثت هولندا، المزارعين على إبقاء الطيور بالداخل لوقف انتشار المرض.
وحتى الآن، تأثرت 20 مزرعة على الأقل، بإنفلونزا الطيور، وتم إعدام مئات الآلاف من الطيور من قبل ضباط من الهيئة الوطنية لسلامة الأغذية (NFSA).
المصدر: le figaro
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