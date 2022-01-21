ريابكوف: سنتخذ قرارات سياسية جدية إذا كان الجواب الأمريكي على مقترحاتنا مخيبا للآمال

صرح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن روسيا ستتخذ قرارات سياسية جدية إذا كان جواب الولايات المتحدة على المقترحات الروسية حول الضمانات الأمنية مخيبا للآمال.

وقال ريابكوف في حديثه لقناة "روسيا-24"، اليوم الجمعة: "لا يوجد هناك حتى الآن أي رد كتابي رسمي من الولايات المتحدة وحلف الناتو على مقترحاتنا. وإذا كان هذا الجواب مخيبا للآمال فسنضطر لاتخاذ قرارات سياسية جدية للغاية، هذا ما حذر منه رئيسنا (بوتين)، بما في ذلك علنا، خصومه من الجانب الثاني".

وأضاف: "لكن دور الدبلوماسية مركزي في أي حال من الأحوال. لا نريد اندلاع أي نزاع. ولن نهاجم أحدا، ولا نهدد أحدا. نريد أن نضمن مصالحنا".

كانت وزارة الخارجية الروسية نشرت في 17 ديسمبر الماضي مسودتين واحدة لاتفاقية مع الولايات المتحدة حول الضمانات الأمنية، والثانية لااتفاقية حول إجراءات ضمان أمن روسيا والدول الأعضاء في حلف الناتو. وجرت المشاورات الروسية الأمريكية حول هذه المسائل في 10 يناير الجاري في جنيف. كما جرت جلسة لمجلس "روسيا-الناتو" في 12 يناير الجاري في بروكسل. وإضافة إلى ذلك تم بحث هذه المبادرات في جلسة المجلس الدائم لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي في 13 يناير الجاري في فيينا.

المصدر: تاس