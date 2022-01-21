ريابكوف: واشنطن تعد بإعطاء جوابها على المقترحات الروسية حول الضمانات الأمنية في الأسبوع القادم

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن واشنطن تعد بتقديم جوابها على المقترحات الروسية حول الضمانات الأمنية في الأسبوع القادم.

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وقال ريابكوف للصحفيين، اليوم الجمعة: "قالوا إنه (الجواب) سيتم في الأسبوع القادم. نخطط للبحث الشامل والأساسي لكل النواحي. الوضع صعب، والتصعيد المتعمد من جانب الولايات المتحدة لا يقدم خلفية مطلوبة".

وأضاف: "لكن مع ذلك سنعيد صياغة هذا الموقف الأمريكي، وسندفعهم للعمل وفق جدول أعمالنا بشأن الضمانات الأمنية".

يلتقي وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، في جنيف مع نظيره الأمريكي، إنتوني بلينكن. ومن المتوقع أن يناقش الطرفان الخطوات المستقبلية بشأن مقترحات موسكو حول الضمانات الأمنية.

المصدر: تاس