فنزويلا تدين الاستفزازات المعادية لروسيا

أعلنت وزارة الخارجية الفنزويلية أن رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو أكد لنظيره الروسي فلاديمير بوتين تضامن فنزويلا مع روسيا، وإدانته للاستفزازات المعادية لروسيا.

وقالت الخارجية الفنزويلية في بيان لها إن "الرئيس مادورو عبر لنظيره الروسي عن التضامن مع بلاده ودان حملات الاستفزازات والمحاولات للتلاعب بالوقائع ضد روسيا".

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وأضافت أن مادورو شكر الحكومة الروسية على المساعدة في محاربة وباء كوفيد-19، وخاصة تقديم اللقاحات والأدوية.

وكتب مادورو على "تويتر" أنه بحث في اتصال هاتفي مع بوتين مسائل التعاون في مختلف المجالات الاستراتيجية.

المصدر: "نوفوستي"