الولايات المتحدة.. إصابة شرطي ومراهق مسلح بإطلاق نار في برونكس
Globallookpress
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أصيب شرطي من شرطة مدينة نيويورك الأمريكية ومراهق مسلح، في إطلاق نار، خلال مشاجرة في حي برونكس.
وقالت مصادر بالشرطة، إن المشاجرة اندلعت بعدما اقترب الضابط من المراهق الذي كان يحمل سلاحا ناريا في ساحة لوريارد بالقرب من الجادة الثالثة في قسم بلمونت في حوالي الساعة 9:30 مساء.
وأضافت المصادر أن رصاصة واحدة على الأقل أطلقت من مسدس المراهق وسط حالة الفوضى، وأصابت الشرطي في ساقه اليسرى والشاب، البالغ من العمر 16 عاما، في قدمه.
ووصفت المصادر الإصابات التي لحقت بالشرطي والمراهق بأنها غير خطيرة.
المصدر: Newyork post
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