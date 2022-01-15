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الولايات المتحدة.. حريق يلتهم مستودعا للمواد الكيميائية (فيديو)

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الولايات المتحدة.. حريق يلتهم مستودعا للمواد الكيميائية (فيديو)
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أفادت شبكة "سي بي إس نيويورك" بأن حريقا شديدا اندلع في مستودع للمواد الكيميائية في مدينة باسايك بولاية نيوجيرسي شمال شرقي الولايات المتحدة مساء أمس الجمعة.

وحسب القناة، فإن المبنى المكون من ثلاثة طوابق اشتعلت فيه النيران حوالي الساعة 20.30 بالتوقيت المحلي (1.30 فجر السبت بتوقيت غرينيتش).

وقررت السلطات عدم إجلاء السكان لكن رئيس بلدية المدينة حث جميع القاطنين في المناطق المحيطة بالمستودع المنكوب، على إغلاق النوافذ في منازلهم.

ولا توجد معلومات عن إصابات أو سقوط ضحايا حتى الآن.

المصدر: "نوفوستي"

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