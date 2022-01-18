رفع حالة الطوارئ في كازاخستان اعتبارا من غد الأربعاء
Sputnik Ospan Ali
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s75m
أعلنت الرئاسة الكازاخية عن رفع حالة الطوارئ في عموم البلاد اعتبارا من يوم غد الأربعاء، بعد استتباب الأمن وعودة الحياة لطبيعتها في كازاخستان.
وكتب بيريك والي المتحدث باسم رئيس كازاخستان على "إنستغرام": "اعتبارا من منتصف ليل الـ19 من يناير ينتهي سريان حالة الطوارئ في مدينتي نور سلطان وألما آتا، ومقاطعات ألما آتا وأتيراو وجامبيل ومانكيستاو، لتعود البلاد إلى حياتها الطبيعية".
وفي وقت سابق وقع رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكايف مرسوما يقضي برفع حالة الطوارئ المعمول بها في مقاطعة أكتوبي اعتبارا من 16 يناير.
المصدر: RT
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.