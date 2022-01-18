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رفع حالة الطوارئ في كازاخستان اعتبارا من غد الأربعاء

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رفع حالة الطوارئ في كازاخستان اعتبارا من غد الأربعاء
Sputnik Ospan Ali
شارع في عاصمة كازاخستان نور سلطان
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أعلنت الرئاسة الكازاخية عن رفع حالة الطوارئ في عموم البلاد اعتبارا من يوم غد الأربعاء، بعد استتباب الأمن وعودة الحياة لطبيعتها في كازاخستان.

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وكتب بيريك والي المتحدث باسم رئيس كازاخستان على "إنستغرام": "اعتبارا من منتصف ليل الـ19 من يناير ينتهي سريان حالة الطوارئ في مدينتي نور سلطان وألما آتا، ومقاطعات ألما آتا وأتيراو وجامبيل ومانكيستاو، لتعود البلاد إلى حياتها الطبيعية".

وفي وقت سابق وقع رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكايف مرسوما يقضي برفع حالة الطوارئ المعمول بها في مقاطعة أكتوبي اعتبارا من 16 يناير.

المصدر: RT

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