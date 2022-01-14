توكاييف يلغي حالة الطوارئ في أربع مناطق أخرى بكازاخستان

قال المكتب الصحفي للرئاسة بكازاخستان إن الرئيس قاسم جومارت توكاييف، ألغى بموجب مرسوم أصدره اليوم الجمعة، حالة الطوارئ في مدينة شيمكنت، ومقاطعات شرق كازاخستان وكاراغاندا وتركستان.

وذكر المكتب الصحفي، في بيانه، أن المرسوم بات ساري المفعول اعتبارا من الساعة 18:00 (15:00 بتوقيت موسكو) يوم 14 يناير.

وأضاف البيان: "اعتبارا من الساعة 18:00 يوم 14 يناير 2022 ، تلغى حالة الطوارئ داخل مدينة شيمكنت، التي تم فرضها بموجب المرسوم الرئاسي بتاريخ 5 يناير 2022 برقم 734" حول فرض حالة الطوارئ في مدينة شيمكنت".

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وتم توقيع مراسيم مماثلة بخصوص مقاطعات شرق كازاخستان وكاراغاندا وتركستان.

قبل ذلك، ألغى رئيس كازاخستان حالة الطوارئ في مقاطعات شمال كازاخستان وبافلودار وغرب كازاخستان، اعتبارا من 13 يناير.

وبهذا الشكل، بقيت حالة الطوارئ سارية الآن في 10 مناطق من أصل 17 منطقة في البلاد.

وتم فرض حالة الطوارئ في مناطق الجمهورية منذ 5 يناير.

المصدر: تاس