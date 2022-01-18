تحذيرات من "كارثة" بالولايات المتحدة في حال نشر شبكات الجيل الخامس قرب المطارات

أصدر رؤساء شركات الطيران الأمريكية الكبرى تحذيرات من اضطرابات كارثية في قطاعي النقل والشحن في حال تشغيل شبكات الجيل الخامس، دون وضع ضوابط لمحطات الإرسال الواقعة قرب مطارات البلاد.

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ونقلت "فرانس برس" رسالة عن رؤساء شركات قالوا فيها: "نكتب إليكم بشكل عاجل لنطلب أن يتم تشغيل شبكات الجيل الخامس في كل مكان في البلاد باستثناء مسافة ميلين تقريبا من مدارج المطارات، كما حددت ذلك إدارة الطيران الفدرالية "أف دي آي" في 19يناير 2022".

وبحسب "فرانس برس"، فإن الرسالة الموجهة إلى وزير النقل، بيت بوتيدجيج، ومسؤولين حكوميين، حذرت من "كارثة اقتصادية" في حالة استمرار شركتي "فيرايزون" و"آي تي أند تي" بنشر التقنية الجديدة قبل إجراء التحديثات والتغييرات اللازمة على معدات الطيران، في حين أرجأت شركتا "فيرايزون" و"آي تي أند تي" إطلاق خدمة "الجيل الخامس سي-باند" الجديدة مرتين بسبب تحذيرات شركات الطيران ومصنعي الطائرات المتخوفين من تداخل نظام الاتصالات الجديد مع الأجهزة التي تستخدمها الطائرات لقياس الارتفاع.

كما حثت الرسالة السلطات على "اتخاذ أي إجراء ضروري لضمان عدم نشر الجيل الخامس عندما تكون الأبراج قريبة جدا من مدارج المطارات، الى أن تتمكن إدارة الطيران الفدرالية من تحديد كيفية القيام بذلك بأمان ودون حدوث اضطرابات كارثية"، إذ وقع الرسالة الرؤساء التنفيذيون لشركات طيران "أميركان" و"يونايتد" و"دلتا" و"ساوث وست"، بالإضافة إلى عملاقي الشحن "فيديكس" و"يو بي إس".

وكانت إدارة الطيران الفدرالية قد أكدت الأحد الماضي أنها أعطت موافقتها على تشغيل بعض محطات الإرسال داخل مناطق سيتم نشر الجيل الخامس فيها، بحيث تم تأمين "ما يصل إلى 48 من المطارات الأكثر تأثرا بتداخل الترددات من أصل 88"، في وقت تخشى فيه شركات الطيران من أن عدم شمول الإجراءات جميع المطارات، "يمكن أن يتسبب باضطرابات كبيرة بينها وقف آلاف الرحلات، ما قد يوقف الحركة التجارية في البلاد".

تجدر الإشارة إلى أنه في حال لم يتم التوصل لاتفاق مع شركات الطيران أو تجميد الهيئات الفدرالية لعمل شركات الاتصالات، فمن المقرر أن يبدأ تشغيل خدمة الجيل الخامس على الصعيد الوطني في 19 يناير الجاري.

المصدر: "فرانس برس"