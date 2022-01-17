"فيسبوك" تعيد الوصول لصفحة الوفد الروسي إلى محادثات فيينا حول الأمن العسكري

أعادت شبكة "فيسبوك" الوصول إلى صفحة الوفد الروسي إلى المحادثات الجارية في فيينا حول قضايا الأمن العسكري والحد من التسلح، حسبما أورد رئيس الوفد قسطنطين غافريلوف.

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وقال الدبلوماسي لوكالة "تاس" اليوم الاثنين: "للتو تم رفع التجميد عن حسابنا على فيسبوك"، موضحا أن حجب صفحة الوفد الرسمية دام ثلاثة أيام. وأضاف: "نأمل ألا تتكرر مثل هذه التصرفات الغبية من قبل فيسبوك في المستقبل".

وأشار إلى دور إيجابي لعبته في فك تجميد الصفحة وزارة الخارجية الروسية التي توجهت إلى شبكة التواصل الاجتماعي بطلب توضيح أسباب الحجب، وكذلك "القصف المدفعي القوي" الذي نفذته الهيئة الفدرالية لرقابة الاتصالات وتقنية المعلومات والإعلام".

وأمس الأحد كشف غافريلوف أن "فيسبوك" حجبت يوم الجمعة الماضي صفحة الوفد الروسي، مبررة قرارها هذا بنشر "محتوى محظور" على الصفحة، وذلك على الرغم من أن أعضاء الوفد لم يستخدموها إلا لإعادة نشر تصريحات القيادة ووزارة الخارجية الروسيين.

ونبهت بعثة روسيا لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تيريزا ريبيرو، ممثلة المنظمة لشؤون حرية وسائل الإعلام، إلى هذه الحادثة من الرقابة غير المشروعة للمجال الإعلامي. من جانبه، قام رئيس الوفد الروسي عبر "تويتر" بتنبيه الأمينة العامة لمنظمة الأمن والتعاون، هيلغا شميد، إلى الحادث.

وكان حساب الوفد الروسي إلى محادثات فيينا قد تعرض للحجب من قبل شبكة المدونات الصغيرة التابعة لـ"تويتر" في فبراير 2021.

المصدر: "تاس"