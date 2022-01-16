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"فيسبوك" تحجب صفحة الوفد الروسي إلى محادثات فيينا حول قضايا الأمن العسكري والحد من التسلح

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Globallookpress Peerapon Boonyakiat
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حجبت "فيسبوك" يوم الجمعة صفحة الوفد الروسي إلى المحادثات الجارية في فيينا في إطار منظمة الأمن والتعاون في أوروبا حول قضايا الأمن والحد من التسلح.

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وقال غافريلوف لوكالة "تاس" الروسية اليوم الأحد إن الشركة بررت قرارها هذه بنشر "محتوى محظور" على الصفحة، وأن أعضاء الوفد لم يستخدموها إلا لإعادة نشر تصريحات القيادة ووزارة الخارجية الروسيين.

وأضاف غافريلوف أن الوفد بصدد التوجه إلى قيادة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لإبلاغها بهذه المشكلة.

وكان حساب الوفد الروسي إلى محادثات فيينا قد تعرض للحجب من قبل شبكة المدونات الصغيرة التابعة لـ"تويتر" في فبراير  2021.

المصدر: "تاس"

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