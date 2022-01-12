طهران تعيد الباحثة الفرنسية-الإيرانية فاريبا عادلخاه إلى السجن

أعادت السلطات الإيرانية إلى السجن الباحثة الفرنسية-الإيرانية فاريبا عادلخاه، الموقوفة في إيران منذ العام 2019 والتي كانت تخضع للإقامة الجبرية منذ أكتوبر 2020.

وقالت لجنة دعم عادلخاه ومقرها بباريس في بيان: "علمنا بصدمة وغضب كبيرين أن فاريبا عادلخاه... أعيد احتجازها في سجن إيوين" في طهران.

وحكم سابقا على الباحثة المعروفة في مجال الأنتروبولوجيا الاجتماعية والسياسية بالسجن خمس سنوات "للتآمر على الأمن القومي"، وسنة "لنشر الدعاية الكاذبة ضد النظام".

والباحثة البالغة من العمر 62 عاما متخصصة في قضايا إيران ما بعد الثورة الإسلامية في جامعة "سيانس بو" الفرنسية.

المصدر: "أ ف ب"