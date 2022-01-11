 
مباشر

البيت الأبيض: بايدن يتابع من كثب المفاوضات مع روسيا

أخبار العالم

البيت الأبيض: بايدن يتابع من كثب المفاوضات مع روسيا
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s5cj

أكد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يتابع من كثب المعلومات الخاصة بالمفاوضات الروسية الأمريكية حول القضايا الأمنية.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي إن بايدن "يتلقى معلومات محدثة من فريقه الخاص بالأمن القومي كل يوم تقريبا حول سير الحوار والوضع في المناقشات".

إقرأ المزيد
مصدر: الولايات المتحدة وعدت بتقديم رد مكتوب لروسيا على مقترحاتها الأمنية الأسبوع المقبل
مصدر: الولايات المتحدة وعدت بتقديم رد مكتوب لروسيا على مقترحاتها الأمنية الأسبوع المقبل

وأضافت أنه لا يوجد لديها ما تعلن عنه في ما يتعلق بالخطط المحتملة لإجراء اتصال هاتفي بين الرئيسين الأمريكي والروسي.

وقالت: "حتى الآن لا يوجد لدي أي إعلان. واعتقد أننا سنجري تحليلا للمرحلة التي نتواجد فيها بعد جولتين أخريين من المفاوضات".

ويأتي ذلك بعد جولة جديدة من المشاورات الروسية الأمريكية حول الأمن في أوروبا والمقترحات الروسية بهذا الشأن، التي جرت في جنيف يومي 9 و10 يناير الجاري.

المصدر: "إنترفاكس"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا