مصدر: الولايات المتحدة وعدت بتقديم رد مكتوب لروسيا على مقترحاتها الأمنية الأسبوع المقبل

قالت مصادر مطلعة على المحادثات الروسية - الأمريكية حول الضمانات الأمنية، إن الولايات المتحدة وعدت بتسليم روسيا ردا مكتوبا على المقترحات الأمنية الروسية، الأسبوع المقبل.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن المصدر الروسي قوله إن "الأمريكيين وعدوا بإبلاغ نتائج محادثات جنيف للقيادة، وتزويدنا برد كتابي الأسبوع المقبل".

وأجرى وفد روسي ووفد أمريكي يومي 9 و 10، محادثات في جنيف حول الضمانات الأمنية.

وكانت موسكو قد قدمت في وقت سابق مقترحات بشأن الضمانات الأمنية، على خلفية التوتر بين روسيا من جهة والولايات المتحدة والناتو من جهة أخرى.

ومن المقرر أيضا أن يُعقد اجتماع لمجلس روسيا -الناتو، غدا الأربعاء في بروكسل.

المصدر: نوفوستي