غوتيريش يرحب بإفراج الحكومة الإثيوبية عن معارضين

رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بإفراج إثيوبيا عن معتقلين بينهم شخصيات معارضة بارزة، داعيا إلى "الاستفادة من هذا الإجراء الهام لبناء الثقة" ووقف الأعمال العدائية.

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وشدد غوتيريش في بيان صحفي، يوم الجمعة، على ضرورة الشروع في "وقف دائم لإطلاق النار" وبدء "مسار حوار وطني ومصالحة شاملة وذات مصداقية".

كما أكد أنه يتوقع "تحسنا كبيرا في وصول المساعدات الإنسانية إلى كل المناطق المتضررة نتيجة النزاع المستمر منذ عام"، مشيرا إلى محادثة أجراها مؤخرا مع رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد في هذا الصدد.

واشتكت الأمم المتحدة مرارا في الأشهر الأخيرة من الحصار المفروض على منطقة تيغراي، ما منع وصول المساعدات الإنسانية إلى سكانها البالغ عددهم 6 ملايين نسمة.

وحملت "جبهة تحرير تيغراي" التي حكمت إثيوبيا لنحو ثلاثة عقود، السلاح منذ أن أرسل رئيس الوزراء الجيش الفيدرالي إلى تيغراي في نوفمبر 2020 بعد أن اتهمها بمهاجمة قواعد للجيش.

المصدر: "أ ف ب"