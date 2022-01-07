الحكومة الإثيوبية تعلن الإفراج عن العديد من مسؤولي المعارضة

أعلنت الحكومة الإثيوبية، اليوم الجمعة، أنها ستفرج عن العديد من الشخصيات السياسية المسجونة، من بينها مسؤولون في المعارضة و"جبهة تحرير شعب تيغراي" المتمردة.

وقالت الدائرة الإعلامية التابعة للحكومة في بيان سمّت فيه العديد من المسؤولين الكبار في "جبهة تحرير شعب تيغراي" والمعارضة، إن "الهدف هو إفساح المجال لحل مستدام لمشاكل إثيوبيا، بطريقة سلمية لا عنفية".

ولم يتضح على الفور عدد المعارضين المفرج عنهم، لكن منظمة "بالديراس فور جينوين ديموكراسي" أعلنت في وقت سابق عن إطلاق سراح مؤسسها إسكندر نيغا، وهو شخصية معارضة بارزة من أمهرة ورد اسمه في بيان الدائرة الإعلامية الحكومية.

ويأتي الإجراء بعد إصدار رئيس الوزراء أبي أحمد بيانا دعا فيه إلى "المصالحة الوطنية" تزامنا مع احتفال إثيوبيا بعيد الميلاد الأرثوذكسي.

المصدر: "أ ف ب"