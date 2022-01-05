الولايات المتحدة.. وفاة مسؤولة جمهورية معارضة للقاحات كورونا جراء إصابتها بالفيروس

توفيت كيلي إرنبي، النائبة السابقة للمدعي العام في مقاطعة أورانج بولاية كاليفورنيا الأمريكية والتي اشتهرت برفضها للقاحات فيروس كورونا، وذلك إثر مضاعفات إصابتها بالفيروس.

وأفاد بيان صادر عن الحزب الجمهوري في مقاطعة أورانج، بأن أرنبي (46 عاما) توفيت "بشكل غير متوقع بعد إصابتها بمرض لفترة وجيزة"، ولم يذكر البيان موعد وفاتها.

It is with great sadness to share that our Precinct Operations Chair, Kelly Ernby, has passed unexpectedly after brief illness. — OC Republicans (@OCGOP) January 4, 2022

وعملت إرنبي كنائبة للمدعي العام في مقاطعة أورانج لمدة 10 سنوات. وفي عام 2020 ترشحت لشغل مقعد في الجمعية المحلية للولاية، ممثلة الحزب الجمهوري، لكنها خسرت.

كما كانت عضوا منتخبا في الحزب الجمهوري في مقاطعة أورانج وكانت في منتصف فترة ولايتها التي مدتها أربع سنوات عندما توفيت.

وإثر وفاة إرنبي، غرد بن تشابمان، رئيس الجمهوريين في منطقة كوستا ميسا الكبرى، كاتبا: "لقد فقدت صديقة عزيزة بسبب مضاعفات كورونا.. كنت إلهام للكثيرين منا هنا في مقاطعة أورانج".

My heart is broken and I'm in tears. I lost a dear friend to Covid complications. I love you @KellyErnby ! You’ve been nothing but an inspiration to many of us here in Orange County. 🥺🙏🥺 pic.twitter.com/5WEC11uk8y — Ben Chapman (@BenChapmanOC) January 3, 2022

يذكر أنه في أوائل كانون ديسمبر الماضي، حضرت إرنبي مسيرة مناهضة للقاحات خارج مقر إدارة مدينة إيرفين بكاليفورنيا، حيث دافعت عن "حماية حريات الناس"، والتي اعتبرت أنها "مهددة" من قبل الولايات التي تجبر الناس على تلقي اللقاحات.

المصدر: "كاليفورنيا نيوز تايمز"