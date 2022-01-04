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أكثر من مليون مصاب بكورونا بأمريكا بيوم واحد

أخبار العالم العربي

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سجلت الولايات المتحدة أكثر من مليون مصاب بفيروس كورونا خلال يوم واحد في أعلى معدل للإصابات منذ تفشي الجائحة. ويواصل المتحور أوميكرون التفشي بوتيرة سريعة في البلاد.

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