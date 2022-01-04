أكثر من مليون مصاب بكورونا بأمريكا بيوم واحد

سجلت الولايات المتحدة أكثر من مليون مصاب بفيروس كورونا خلال يوم واحد في أعلى معدل للإصابات منذ تفشي الجائحة. ويواصل المتحور أوميكرون التفشي بوتيرة سريعة في البلاد.

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