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وزير الخارجية الصيني يقوم بزيارة إلى إريتريا في مستهل جولة إفريقية

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وزير الخارجية الصيني يقوم بزيارة إلى إريتريا في مستهل جولة إفريقية
AFP
وزير الخارجية الصيني وانغ يي
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وصل وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، الثلاثاء، إلى إريتريا، في مستهل جولة إفريقية تعقب زيارة للقارة قام بها نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن، في نوفمبر الماضي لمواجهة نفوذ الصين فيها.

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وجاء في بيان صدر عن وزارة الإعلام الإريترية أن وانغ يي سيلتقي، اليوم الأربعاء، كلا من رئيس البلاد، أسياس أفورقي، ووزير الخارجية، عثمان صالح.

وبالإضافة إلى أريتريا، تشمل جولة وانغ يي كلا من كينيا وجزر القمر والمالديف وسريلانكا.

وتعد الصين أكبر شريك تجاري للقارة السمراء، وقد بلغت قيمة التجارة المباشرة بين الطرفين في عام 2019 أكثر من 200 مليار دولار.

وإريتريا التي فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليها لتورطها في النزاع المسلح الدائر في جارتها أثيوبيا، انضمت في نوفمبر الماضي إلى الاستراتيجية الصينية العالمية للاستثمار.

المصدر: أ ف ب

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