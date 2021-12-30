وزير الخارجية الصيني: بكين وموسكو معا قادرتان على مواجهة ضغوط الدول المهيمنة

أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي أنه "إذا وقفت بلاده كتفا بكتف مع روسيا، فإن البلدين معا قادرتان على ضمان النظام العالمي وصد ضغوط الدول التي تسعى للهيمنة على العالم".

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وقال وانغ في بيان نشرته الخارجية الصينية اليوم الخميس: "لدي اعتقاد راسخ أنه إذا وقفت قوتانا العظميان، الصين وروسيا، جنبا إلى جنب وعززتا التعاون، فإن النظام الدولي سيبقى ثابتا، والمبادئ العالمية غير قابلة للدحض، ولن تتمكن القوى الساعية للهيمنة من هزيمتنا".

وأشار وانغ يي إلى أن بكين وموسكو تعملان كضامنتين للتنمية المستدامة في العالم، وتتعاونان بشكل مثمر على منصات متعددة الأطراف مهمة، مثل منظمة شنغهاي للتعاون و"بريكس". وقال: "نعزز التعاون الاستراتيجي بشأن القضايا الملحة، ونساهم في الحفاظ على الاستقرار في المنطقة ونلعب دورا رئيسا في تعزيز تماسك العديد من البلدان النامية".

وأكد وزير خارجية الصين، أن الصين وروسيا لا تسمحان بتسييس مشكلة الجائحة وتعارضان بشكل مشترك تدخل بعض الدول في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. وأضاف: "نعارض العقوبات الأحادية ممارسة الولاية القضائية ذات الذراع الطويلة".

وأشار وانغ إلى أن التعاون الاستراتيجي والعملي بين الصين وروسيا "له أهمية عالمية ويلعب دورا لا غنى عنه"، وأضاف: "يجب أن نعطي زخما للانتعاش العالمي.. ونوفر فرصا مواتية جديدة للاقتصاد العالمي".

المصدر: "تاس"