 
مباشر

مصرع ضابطين في الجيش الإسرائيلي بتحطم مروحية قبالة حيفا

أخبار العالم

مصرع ضابطين في الجيش الإسرائيلي بتحطم مروحية قبالة حيفا
Gettyimages.ru
مصرع ضابطين في الجيش الإسرائيلي في تحطم مروحية قبالة حيفا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s3nl

لقي ضابطان في الجيش الإسرائيلي مصرعهما وأصيب ثالث مساء الاثنين بتحطم مروحية تابعة للبحرية قبالة شاطئ مدينة حيفا.

وسقطت المروحية في البحر قبالة مركز البحوث البحرية الواقع بحي بات غاليم في حيفا.

إقرأ المزيد
وسائل إعلام عبرية: تحطم مروحية إسرائيلية قبالة سواحل حيفا
وسائل إعلام عبرية: تحطم مروحية إسرائيلية قبالة سواحل حيفا

وأعلن الجيش الإسرائيلي فجر الثلاثاء مصرع ضابطين وإصابة ثالث بجروح متوسطة جراء تحطم مروحية عسكرية قبالة شواطىء حيفا.

وقال الجيش الإسرائيلي إن المروحية من طراز "عطاليف" أو "الخفاش"، وهوت وارتطمت بمياه البحر خلال عودتها من مهمة تدريبية مساء الاثنين.

وأصدر قائد سلاح الجو الإسرائيلي تعليمات بوقف التدريبات يوم الثلاثاء، وأمر بتشكيل لجنة تحقيق في الحادث.

إقرأ المزيد
بالفيديو.. المشاهد الأولى لسقوط طائرة مروحية عسكرية إسرائيلية في حيفا
بالفيديو.. المشاهد الأولى لسقوط طائرة مروحية عسكرية إسرائيلية في حيفا

المصدر: وسائل إعلام عبرية

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا