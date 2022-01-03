بالفيديو.. المشاهد الأولى لسقوط طائرة مروحية في حيفا

أفادت مراسلة RT في القدس يوم الاثنين بأن مروحية إسرائيلية تحطمت في البحر أمام شاطئ أخزيف شمال حيفا.

وذكرت مراسلتنا أنه تم العثور على طيار في المياه واثنين من أفراد الطاقم.

وأشارت إلى أن حادث المروحية وضع تحت غطاء من السرية، وأنه لا يمكن الوصول إلى تفاصيل أخرى.

وحصلت RT على مقطع فيديو وثق عمليات البحث والإنقاذ.

ونشرت "القناة 12" العبرية مشاهد لمروحية "يسعور" على متنها أفراد من وحدة 669 للإجلاء الطبي، وعمليات البحث عن حطام المروحية والمصابين قبالة سواحل حيفا.

جدير بالذكر أن وسائل الإعلام العبرية لم تذكر سبب سقوط المروحية أو المهمة التي كانت تؤديها.

المصدر: RT