وسائل إعلام عبرية: تحطم مروحية إسرائيلية قبالة سواحل حيفا

أفادت وسائل إعلام عبرية بتحطم مروحية إسرائيلية في البحر المتوسط قبالة شاطئ أخزيف شمالي حيفا، حيث تم العثور على طيار واثنين من أفراد الطاقم.

وذكرت مراسلة RT أن الرقابة العسكرية الإسرائيلية فرضت حظرا على نشر المعلومات حول الحادث، بينما غادر رئيس الوزراء نفتالي بينيت جلسة كان فيها بشكل عاجل بعد تلقي معلومات عن الحدث من السكرتير العسكري.

وأضافت أنه تم الإعلان عن إنقاذ 3 من أفراد طاقم الطائرة، ونقلهم إلى مستشفى رامبام دون أن تتوفر معلومات دقيقة عن حالتهم الصحية.

وكانت القناة 12 ذكرت أن عمليات البحث عن حطام المروحية والمصابين جارية قبالة سواحل حيفا، بمشاركة وحدة 669 للإجلاء الطبي.

المصدر: RT