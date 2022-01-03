"ارفعوا أيديكم!" بوروشينكو ينشر صورة أرفقها بتهديد لزيلينسكي - صورة

نشر الرئيس الأوكراني السابق وزعيم حزب التضامن الأوروبي بيترو بوروشينكو على "فيسبوك" صورة أرفقها بتعليق تضمن تهديدا للرئيس الحالي فلاديمير زيلينسكي.

والصورة عبارة عن تجميع من لقطتين الأولى يقف فيها بوروشينكو وبيده سكين، أما الثانية فهي لزيلينسكي عندما كان ممثلا، وهي مأخوذة من الحفل الموسيقي لأستوديو "الحي 95"، ويرفع يديه مستعدا للاستسلام، فيما يسقط سرواله.



وكتب بوروشنكو: "أيها الأصدقاء، شكرا على جرعة مجنونة من الفكاهة خلال العام الماضي. هذا شيء لا ينسى ضحكت بحرارة".

أعرب عدد من المعلقين الأوكرانيين عن تقديرهم لروح الدعابة التي يتمتع بها رئيس الدولة السابق وحثوه على تنفيذ ما ورد في "الصورة".

وكتب أحدهم: "هذه لقطة رائعة... حان الوقت لاستخدام السكين للغرض المقصود منه! أتمنى لك هذا في العام الجديد!".

وقال آخر: "لا يستحق الضحك على البائسين".

واقترح ثالث: "سيكون من الأفضل مع مفك البراغي أن تشد غطاء البيانو".

المصدر: "نوفوستي"