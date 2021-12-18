بوروشينكو يتجاهل مذكرة استدعاء قضائية ويبدأ جولة خارجية

تجاهل الرئيس الأوكراني السابق بيترو بوروشينكو مذكرة استدعائه من قبل الأجهزة القضائية، وأكد حزبه أنه سيتوجه إلى تركيا وبولندا في جولة خارجية كانت مقررة مسبقا.

وحاول مكتب التحقيق الأوكراني تسليمه مذكرة الاستدعاء في قضية مشتريات الفحم من منطقة دونباس الخاضعة لسيطرة قوات دونيتسك ولوغانسك المناهضة لكييف، وتعتبرها السلطات الأوكرانية "تنظيما إرهابيا".

من جهة أخرى، أعلن حزب "التضامن الأوروبي" الذي يقوده بوروشينكو، أنه سيزور تركيا يومي السبت والأحد، بناء على دعوة من بطريرك القسطنطينية المسكوني برثلماوس، بمناسبة ذكرى حصول الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية المنشقة عن الكنيسة الروسية على مباركة انشقاقها من بطريرك القسطنطينية.

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وفي 20 و21 ديسمبر سيشارك بوروشينكو في مؤتمر دولي في وارسو موضوعه "روسيا وأوكرانيا والناتو: تصعيد التوتر على الجناح الشرقي".

وأَضاف الحزب أنه من المتوقع أن يعقد بوروشينكو لقاءات مع برلمانيين وممثلي الأوساط السياسية في بولندا لبحث "جهود مساعدة أوكرانيا في التصدي لتحديات السلام والأمن".

المصدر: نوفوستي