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الكرملين: بوتين تبادل مع رحمون التهاني بالعام الجديد

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الكرملين: بوتين تبادل مع رحمون التهاني بالعام الجديد
Sputnik
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قال المكتب الصحفي للكرملين، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تبادل في اتصال هاتفي، التهنئة بمناسبة حلول العام الجديد، مع رئيس طاجيكستان إمام علي رحمون.

وأضاف المكتب الصحفي في بيانه اليوم، أن الرئيسين "تبادلا التهاني الحارة والتمنيات بمناسبة حلول العام الجديد المقبل".

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وأشار البيان إلى أن، الرئيسين تطرقا خلال المباحثات في بطرسبورغ في 27 ديسمبر 2021، إلى القضايا الآنية الخاصة بالتعاون.

المصدر: تاس

 

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