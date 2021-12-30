بوتين يهنئ قادة وزعماء العالم بحلول العام الجديد

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رؤساء دول وحكومات العالم، وكذلك رؤساء المنظمات الدولية، بأعياد الميلاد، وقدوم العام الجديد 2022.

وبعث بوتين بتهانيه بالمناسبتين إلى رؤساء وزعماء دول العالم ومنهم، رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ، ورئيس كوريا الجنوبية مون جي إن، ورئيس كوبا ميغيل دياز كانيل، والرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، والرئيس السوري بشار الأسد، ورئيس الولايات المتحدة جو بايدن، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، وكذلك الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

كما هنأ الرئيس الروسي، نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، وبعث بتهانيه إلى الملكة البريطانية إليزابيث الثانية ورئيس الوزراء بوريس جونسون، وإلى بابا الفاتيكان فرنسيس.

وفي تهنئته للرئيس الأمريكي جو بايدن بأعياد الميلاد وبحلول العام الجديد، أشار فلاديمير بوتين إلى أن روسيا والولايات المتحدة بصفتهما دولتين تتحملان مسؤولية خاصة عن الاستقرار الدولي والإقليمي، يمكن ويجب أن تتعاونان بشكل بناء، وتوحدا جهودهما في مواجهة العديد من التحديات والتهديدات التي تواجه البشرية.

وقال الرئيس الروسي في برقيته: "أنا على ثقة بأنه من خلال تطوير اتفاقياتنا التي تم التوصل إليها خلال قمة يونيو في جنيف والاتصالات اللاحقة، يمكننا المضي قدما وإقامة حوار روسي أمريكي فعال على أساس الاحترام المتبادل ومراعاة المصالح الوطنية لبعضنا البعض".

المصدر: kremlin.ru