عون يطلب اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق مطلقي النار ليلة رأس السنة

طلب الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم، من الأجهزة الأمنية اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق مطلقي النار ليلة رأس السنة تفاديا لتكرار هذه الظاهرة.

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واطلع الرئيس ميشال عون على التقارير التي وردت حول الإجراءات التي اتخذت ليلة رأس السنة، والحوادث التي سجلت، ونوه بالجهوزية التي اعتمدتها القوى العسكرية والأمنية والدفاع المدني وأفواج الإطفاء والصليب الأحمر اللبناني، ما حد من الحوادث التي تحصل في مثل هذه المناسبة.

وشدد عون على الأجهزة الأمنية والقضائية "وجوب ملاحقة الذين أطلقوا النار ليلة رأس السنة، واتخاذ الاجراءات المناسبة بحقهم تفاديا لتكرار هذه الظاهرة التي تقلق الناس وتلحق أضرارا في الأرواح والممتلكات".

الرئيس عون شدّد على الأجهزة الأمنية والقضائية وجوب ملاحقة الذين اطلقوا النار ليلة رأس السنة، واتخاذ الاجراءات المناسبة بحقهم تفادياً لتكرار هذه الظاهرة التي تقلق الناس وتلحق اضرارا في الأرواح والممتلكات — Lebanese Presidency (@LBpresidency) January 3, 2022

من جهة أخرى، تلقى الرئيس عون، سلسلة تقارير حول تطور انتشار وباء كورونا ومتحولاته بعد ارتفاع عدد الإصابات بشكل ملحوظ، لا سيما في صفوف غير الملقحين، وناشد جميع المواطنين والمقيمين الذين لم يتلقوا اللقاح بعد، المباشرة إلى تلقيه في المستشفيات والمراكز الصحية.

المصدر: RT