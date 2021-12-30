عون لـ"الغيارى على وحدة لبنان": "أنا من أطلق الشعار الشهير"

أصدرت الرئاسة اللبنانية مساء الخميس بيانا ردا على "الغيارى على وحدة لبنان"، معتبرة أن بعض السياسيين والإعلاميين تعمدوا اجتزاء مقاطع من رسالة الرئيس ميشال عون للبنانيين مؤخرا.

وكتبت الرئاسة اللبنانية أن بعض السياسيين والإعلاميين تعمدوا اجتزاء مقاطع من رسالة الرئيس العماد ميشال عون إلى اللبنانيين يوم الاثنين الماضي، وتفسيرها على نحو مغاير للواقع، وذلك لأهداف لم تعد خافية على أحد، وهي الأسباب نفسها التي تعتمد في كل مرة يتم فيها استهداف رئيس الجمهورية وموقع الرئاسة.

وقالت: "ردا على اجتزاء البعض مقاطع من رسالة الرئيس عون الى اللبنانيين وتفسيرها على نحو مغاير للواقع عن قصد متعمد أو عن سوء فهم، الرئيس عون يذكر الغيارى على وحدة لبنان والمدعين رفض تقسيمه بأنه هو الذي أطلق شعاره الشهير "لبنان أكبر من ان يُبلع وأصغر من أن يقسّم".

مكتب الإعلام في الرئاسة ردًا على اجتزاء البعض مقاطع من رسالة الرئيس عون الى اللبنانيين وتفسيرها على نحو مغاير للواقع عن قصد متعمد او عن سوء فهم: الرئيس عون يذكّر الغيارى على وحدة لبنان والمدّعين رفض تقسيمه بأنه هو الذي اطلق شعاره الشهير "لبنان أكبر من ان يُبلع وأصغر من أن يُقسّم" — Lebanese Presidency (@LBpresidency) December 30, 2021

وشددت على أن رئاسة الجمهورية تؤكد أن اللامركزية المالية واللامركزية الإدارية صنوان من ضمن ما ورد في وثيقة الوفاق الوطني المنبثقة عن مؤتمر الطائف وفي مقدمة الدستور عن الإنماء المتوازن للمناطق.

رئاسة الجمهورية تؤكد أن اللامركزية المالية واللامركزية الادارية صنوان من ضمن ما ورد في وثيقة الوفاق الوطني المنبثقة عن مؤتمر الطائف وفي مقدمة الدستور عن الانماء المتوازن للمناطق — Lebanese Presidency (@LBpresidency) December 30, 2021

وأضافت أن الخدمات العامة المحلية لا تعني خروجا عن منظومة الدولة المركزية في المالية العامة والأمن والسياسة الخارجية.

رئاسة الجمهورية: إن الخدمات العامة المحلية لا تعني خروجاً عن منظومة الدولة المركزية في المالية العامة والامن والسياسة الخارجية — Lebanese Presidency (@LBpresidency) December 30, 2021

المصدر: RT