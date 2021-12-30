"سي إن إن": القوات الجوية الأمريكية أجرت عملية استطلاع ثانية فوق شرق أوكرانيا خلال أسبوع

أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية مساء يوم الخميس بأن طائرة أمريكية أجرت اليوم وللمرة الثانية خلال أسبوع عملية استطلاع فوق شرق أوكرانيا.

وحسب القناة التلفزيونية، أجرت الطائرة الأمريكية استطلاعا بهدف جمع البيانات عن الوضع العسكري على الأرض.

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وهذا التحليق الثاني خلال أسبوع، وتزامن مع محادثة هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن.

وأجرت القوات الجوية الأمريكية عملية الاستطلاع الأولى يوم الاثنين وهي المرة الأولى التي تحلق فيها طائرة من طراز E-8C Joint Surveillance Target" Attack Radar System (JSTARS)" فوق المنطقة، وفقا لما ذكره المتحدث باسم القيادة الأمريكية في أوروبا روس ولفكييل.

وفي حين أن البنتاغون لم يكشف بالضبط عن المعلومات الاستخباراتية التي كانت الطائرة تجمعها، قال ولفكييل لشبكة CNN إن الولايات المتحدة تقوم بتشغيل طائرات بشكل روتيني في منطقة البحر الأسود لدعم أهداف استخباراتية مختلفة للولايات المتحدة والتحالف.

وأوضحت الشبكة الأمريكية أن الطائرة حلقت بإذن من الحكومة الأوكرانية، وبينما لم يتم الكشف عن المسار الدقيق، صرح ولفكيل بأنها بقيت خارج منطقة دونباس.

وبينت "سي إن إن" أنه ورغم بقائها خارج منطقة دونباس يمكن لأجهزة استشعار الطائرات جمع معلومات استخبارية حول التحركات العسكرية على الأرض، وربما على جانبي الحدود، دون الدخول إلى المناطق المتنازع عليها أو المجال الجوي الروسي.

المصدر: "شبكة "سي إن إن" الأمريكية