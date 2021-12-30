اختتام المكالمة الهاتفية بين بوتين وبايدن

أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين اختتام المكالمة الهاتفية بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي جو بايدن.

بدوره أشار البيت الأبيض إلى أن المكالمة استمرت نحو 50 دقيقة.

وبدأ ثاني اتصال في غضون شهر بين الرئيسين الروسي والأمريكي في تمام الساعة 23:35 بتوقيت موسكو.

وكان من المقرر أن يبحث الرئيسان المواضيع التي تطرقا إليها خلال اتصالهما الأول في 7 ديسمبر الجاري، وخاصة المقترحات الروسية لأمن في أوروبا.

وكان الرئيسان يخططان أيضا لمناقشة المسائل المتعلقة بالمشاورات الروسية الأمريكية حول الأمن الاستراتيجي المزمعة في 10 يناير واجتماع روسيا الناتو والمباحثات بين المسؤولين الروس ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، المقررة في يناير المقبل أيضا.

المصدر: وكالات