قبرص تسجل أكبر عدد من الإصابات اليومية بكورونا منذ بدء الجائحة
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s2ak
أعلنت قبرص عن تسجيل 2241 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وهي الحصيلة اليومية الأعلى بعدد الإصابات في الجزيرة منذ بدء الجائحة.
وأوضحت بيانات وزارة الصحة القبرصية أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في الجزيرة وصل إلى 630، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 154926.
وكانت الوزارة أعلنت في اليوم السابق عن تسجيل 1925 إصابة بالفيروس.
وقال بيتروس كارايينيس، عضو اللجنة العلمية الاستشارية في الحكومة، وأستاذ علم الأحياء المجهرية وعلم الفيروسات الجزيئية في كلية الطب بجامعة نيقوسيا: "أعتقد أن السبب في ذلك سلالة أوميكرون، التي ربما وصلت في وقت أبكر مما كنا نعتقد".
المصدر: "رويترز"
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.