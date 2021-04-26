قبرص تستقبل السياح المحصنين ضد كورونا من 65 بلدا

أعلنت قبرص أنها ستفتح أبوابها أمام السياح المحصنين ضد فيروس كورونا من 65 دولة اعتبارا من 10 مايو، دون الحاجة لاختبار كورونا أو خضوعهم للحجر الصحي.

وأوضح وزير السياحة سافاس بيرديوس أن بين الدول المدرجة على القائمة أرمينيا والبحرين وكندا ومصر والكويت ولبنان والإمارات والولايات المتحدة وسويسرا، مشيرا إلى أن الخطوة الجديدة ستساعد في إحياء قطاع السياحة المتعثر الذي شله الوباء.

وقال بيرديوس: "نحن على ثقة من أنه بمجرد تحسن صورتنا الوبائية، سيسمح باستئناف رحلات الطيران الشارتر وهو ما نتوقع حدوثه في الأسابيع المقبلة مع تقدم حملة التحصين".

وتستقبل قبرص العضو في الاتحاد الأوروبي السياح الذين أكملوا التطعيم، بغض النظر عن وقت تلقيهم الجرعة الثانية، ويتعين على السياح الامتثال للبروتوكولات الصحية مثل الكمامة والتباعد الاجتماعي.

وفرضت قبرص الإغلاق لمدة أسبوعين اعتبارا من الاثنين بعد ارتفاع قياسي في الإصابات بفيروس كورونا.

وتساهم السياحة بنحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي لقبرص، لكن الأرباح تراجعت بنسبة 85% في عام 2020 وسجلت الجزيرة 298 وفاة و61576 إصابة بكورونا.

المصدر: "أ ف ب"