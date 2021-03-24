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قبرص تفتح أبوابها للسياح من روسيا

مال وأعمال

قبرص تفتح أبوابها للسياح من روسيا
Reuters
صورة تعبيرية
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أعلنت السلطات القبرصية، اليوم الأربعاء، أنها ستفتح أبوابها لجميع السياح من روسيا اعتبارا من 1 أبريل المقبل.

وقالت السلطات القبرصية المختصة، إن "قبرص ستفتح حدودها لجميع الزوار من روسيا اعتبارا من مطلع أبريل المقبل، وسيتوجب على المسافرين الخضوع لاختبار كورونا وإثبات عدم إصابتهم بعدوى فيروس كورونا".

وأشارت إلى أن الأشخاص الذين يثبتون عدم إصابتهم بكورونا سيتمكنون من دخول قبرص دون حجر صحي.

وقبل أيام أعلن وزير السياحة القبرصي، سافاس بيرديوس، أن السياح الروس سيتمكنون من دخول الجزيرة دون الحجر الصحي اعتبارا من 1 أبريل 2021.

وكانت قبرص، التي تعتمد على عائدات السياحة بشكل كبير، قد فرضت إجراءات إغلاق للحد من انتشار فيروس كورونا.

المصدر: تاس

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