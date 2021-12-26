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بالفيديو.. لص تركي يقبّل علم بلاده قبل أن يسرق !

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بالفيديو.. لص تركي يقبّل علم بلاده قبل أن يسرق !
Reuters MURAD SEZER
علم تركيا
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وثقت كاميرا مراقبة تصرفا غريبا بدر من لص تركي خلال سرقته إحدى المحلات في مدينة بورصا شمال غرب البلاد.

وهاجم اللص محلا في بلدة جيمليك في مدينة بورصا في وفتح الخزنة لسرقة الأموال.

ولكنه عندما فتح الخزنة وجد العلم التركي فقبله ثم وضعه جانبا، وأكمل عملية السرقة ثم لاذ بالفرار.

وسجلت كاميرات المراقبة كل هذه اللحظات يوم الأحد الماضي، وتم اعتقال السارق وفتح تحقيق بالحادث.

المصدر: "زمان" + RT

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