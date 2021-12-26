بالفيديو.. لص تركي يقبّل علم بلاده قبل أن يسرق !
Reuters MURAD SEZER
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وثقت كاميرا مراقبة تصرفا غريبا بدر من لص تركي خلال سرقته إحدى المحلات في مدينة بورصا شمال غرب البلاد.
وهاجم اللص محلا في بلدة جيمليك في مدينة بورصا في وفتح الخزنة لسرقة الأموال.
ولكنه عندما فتح الخزنة وجد العلم التركي فقبله ثم وضعه جانبا، وأكمل عملية السرقة ثم لاذ بالفرار.
Böyle hırsız görülmedi: Girdiği dükkanda Türk bayrağını öptü, sonra hırsızlık yapmaya devam etti— #HEDEF 2023 (@_YAZI_YORUM) December 26, 2021
Ülkemin hırsızı bile bi değişik arkadaş pic.twitter.com/zv4qxQm0Tn
وسجلت كاميرات المراقبة كل هذه اللحظات يوم الأحد الماضي، وتم اعتقال السارق وفتح تحقيق بالحادث.
المصدر: "زمان" + RT
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