هزة أرضية بقوة 5.2 درجة تضرب قبالة جزيرة كريت اليونانية

ضربت هزة أرضية بقوة 5.2 درجة قبالة جزيرة كريت جنوب اليونان، فيما لم ترد أنباء عن وقوع أية خسائر حتى الآن.

وأفاد المعهد الجيوديناميكي في أثينا بأن الهزة ضربت عند الساعة 17:15 بالتوقيت المحلي (15:15 بتوقيت غرينتش) إلى الشرق من جزيرة كريت على عمق تسعة كيلومترات.

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وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن السكان شعروا بالهزة في جزر كريت وكارباثوس وكاسوس ورودس وسانتوريني.

ولفت المعهد إلى أن هزة أرضية أخرى بقوة 4 درجات ضربت عن الساعة 18:14 بالتوقيت المحلي (16:14 بتوقيت غرينتش) غرب أثينا.

وأضاف أن مركز الهزة كان على عمق 16.7 كيلومتر.

والهزات الأرضية بهذه القوة شائعة في اليونان، التي تقع بالقرب من نقطة التقاء الصفائح التكتونية الإفريقية والأوروبية الآسيوية.

المصدر: "أسوشيتد برس"