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زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب جنوب اليونان

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زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب جنوب اليونان
Reuters
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ضرب زلزال بلغت شدته 5.4 درجة على مقياس ريختر مناطق بجنوب اليونان اليوم السبت، ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع أضرار أو إصابات.

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وقال معهد الديناميكا الجيولوجية اليوناني إن الزلزال وقع على عمق 58 كيلومترا تقريبا في الساعة 05:16 بتوقيت غرينتش في البحر بين بيلوبونيز وجزيرة كريت.

وأفادت وسائل إعلام يونانية بأن السكان من أثينا إلى كريت شعروا بالزلزال.

المصدر: رويترز

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