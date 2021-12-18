زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب جنوب اليونان
Reuters
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ضرب زلزال بلغت شدته 5.4 درجة على مقياس ريختر مناطق بجنوب اليونان اليوم السبت، ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع أضرار أو إصابات.
وقال معهد الديناميكا الجيولوجية اليوناني إن الزلزال وقع على عمق 58 كيلومترا تقريبا في الساعة 05:16 بتوقيت غرينتش في البحر بين بيلوبونيز وجزيرة كريت.
وأفادت وسائل إعلام يونانية بأن السكان من أثينا إلى كريت شعروا بالزلزال.
المصدر: رويترز
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