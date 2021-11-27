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زلزال قوته 4,4 درجة يضرب جزيرة كريت بالمتوسط

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زلزال قوته 4,4 درجة يضرب جزيرة كريت بالمتوسط
Reuters MB/bsp
صورة تعبيرية
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ضرب زلزال بقوة 4,4 درجة على مقياس ريختر جنوب جزيرة كريت اليونانية بالبحر المتوسط، حسبما أفادت وكالة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) اليوم السبت.

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ونقلت وكالة "الأناضول" عن "آفاد" قولها إن الزلزال وقع في الساعة 08,14 بالتوقيت المحلي، وعلى عمق 6,15 كم.

المصدر: "الأناضول"

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