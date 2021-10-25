هزة أرضية تضرب العاصمة اليونانية

ضربت هزة أرضية بقوة 3 درجات على مقياس ريختر العاصمة اليونانية أثينا، تلتها عدة هزات ارتدادية شعر بها السكان.

وذكر مركز الزلازل بجامعة أثينا أن مركز الهزة على عمق 6.0 كيلومترات وعلى بعد 7.9 كيلومترات شمال غرب أثينا.

ووقعت الهزة في الساعة 15.52، من عصر اليوم الاثنين، حيث شعر سكان الضواحي الشمالية للعاصمة اليونانية بهزات ارتدادية قوية وقصيرة.

المصدر: نوفوستي