 
مباشر
عاجل
ولي العهد السعودي: سيتم إعداد برنامج إقليمي لخفض انبعاثات الكربون بموجب مبادرة الشرق الأوسط الأخضر

هزة أرضية تضرب العاصمة اليونانية

أخبار العالم العربي

هزة أرضية تضرب العاصمة اليونانية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rl2s

ضربت هزة أرضية بقوة 3 درجات على مقياس ريختر العاصمة اليونانية أثينا، تلتها عدة هزات ارتدادية شعر بها السكان.

وذكر مركز الزلازل بجامعة أثينا أن مركز الهزة على عمق 6.0 كيلومترات وعلى بعد 7.9 كيلومترات شمال غرب أثينا. 

ووقعت الهزة في الساعة 15.52، من عصر اليوم الاثنين، حيث شعر سكان الضواحي الشمالية للعاصمة اليونانية بهزات ارتدادية قوية وقصيرة.

المصدر: نوفوستي

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا