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رئيس التشيك يحذر من خطر الهجمات الإرهابية في أوروبا نتيجة "استسلام الناتو في أفغانستان"

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رئيس التشيك يحذر من خطر الهجمات الإرهابية في أوروبا نتيجة
Reuters Sharon Floyd/RAF/UK Ministry of Defence 2021/Handout via REUTERS
جنود بريطانيون أثناء عملية خروج قوات تابعة للناتو من أفغانستان
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لم يستبعد الرئيس التشيكي ميلوش زيمان "وقوع هجمات إرهابية جديدة" في أوروبا نتيجة انسحاب قوات دول الناتو من أفغانستان.

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وقال زيمان في خطاب وجهه إلى المواطنين بمناسبة عيد الميلاد وبثته القنوات التلفزيونية المحلية: "من الناحية الأمنية تردى الوضع الدولي بعد استسلام الناتو في أفغانستان"، الأمر الذي أسفر عن "عودة حركة طالبان الإرهابية إلى الحكم في هذا البلد".

وشبه الرئيس التشيكي انسحاب حلف شمال الأطلسي من أفغانستان بـ"معاهدة ميونخ" الموقعة أواخر سبتمبر 1938 بين ألمانيا النازية وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا والتي سمحت لألمانيا بضم منطقة السوديت التشيكوسلوفاكية. وقال زيمان: "ستقود ميونخ الأفغانية هذه على الأرجح إلى زيادة تدفقات المهاجرين من أفغانستان، لكنه سينتج عنها قبل كل شيء زيادة تهديد هجمات إرهابية جديدة، بما في ذلك في أوروبا، على غرار الهجمات على البرجين التوأمين في نيويورك".

المصدر: "تاس"

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