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هبوط طائرة ركاب اضطراريا في فرنسا لإسعاف أحد الركاب

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هبوط طائرة ركاب اضطراريا في فرنسا لإسعاف أحد الركاب
Reuters Eric Gaillard
طائرة لشركة "إيزي جيت" السويسرية
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هبطت طائرة ركاب كانت في رحلة من نانت الفرنسية إلى بورتو البرتغالية في بوردو جنوب غربي فرنسا اضطراريا، لإسعاف أحد الركاب تدهورت حالته الصحية على متنها بشكل مفاجئ.

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وأشارت الخدمة عبر صفحتها في موقع "تويتر" اليوم الأربعاء إلى أنه بعد إعلان حالة الطوارئ قام طاقم الطائرة التابعة لشركة "إيزي جيت" السويسرية بتغيير اتجاهها إلى أقرب مطار وهو مطار مدينة بوردو جنوب غربي فرنسا، لأن الراكب كان يحتاج للإسعاف.

هبوط طائرة ركاب اضطراريا في فرنسا لإسعاف أحد الركاب
Sputnik
تغيير مسار طائرة شركة "إيزي جيت" السويسرية بعد إعلان حالة الطوارئ على متنها

المصدر: "نوفوستي"

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