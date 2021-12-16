اصطدام طائرة بعربة لإزالة الجليد في أحد مطارات موسكو
اصطدمت طائرة ركاب من طراز "بوينغ-777" كانت بصدد تنفيذ رحلة من مطار شيريميتيفو بموسكو إلى مدينة كانكون المكسيكية، بعربة لإزالة الجليد، وذلك أثناء تحركها باتجاه المدرج.
أفاد بذلك لوكالة "نوفوستي" مصدر في الطوارئ، مضيفا أن الحادث أدى إلى إصابة سائق العربة، دون أن يصاب أي من ركاب الطائرة بأذى.
وأضاف المصدر، أن الطائرة التابعة لشركة "إيروفلوت" الروسية، تعرضت لضرر جراء الاصطدام ما استدعى استبدالها وتأجيل الرحلة وإعادة جدولتها إلى وقت لاحق اليوم الخميس.
В Шереметьево самолет задел автомобиль, обрабатывающий борта от обледенения, пострадал водительhttps://t.co/1uLdTUHkAjpic.twitter.com/lW84BO3EdX— РИА Новости (@rianru) December 16, 2021
المصدر: "نوفوستي"
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