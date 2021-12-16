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اصطدام طائرة بعربة لإزالة الجليد في أحد مطارات موسكو

أخبار روسيا

اصطدام طائرة بعربة لإزالة الجليد في أحد مطارات موسكو
Sputnik
طائرة ركانب تابعة لشركة "إيروفلوت" في مطار شيريميتيفو بموسكو (صورة أرشيفية)
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اصطدمت طائرة ركاب من طراز "بوينغ-777" كانت بصدد تنفيذ رحلة من مطار شيريميتيفو بموسكو إلى مدينة كانكون المكسيكية، بعربة لإزالة الجليد، وذلك أثناء تحركها باتجاه المدرج.

أفاد بذلك لوكالة "نوفوستي" مصدر في الطوارئ، مضيفا أن الحادث أدى إلى إصابة سائق العربة، دون أن يصاب أي من ركاب الطائرة بأذى.

وأضاف المصدر، أن الطائرة التابعة لشركة "إيروفلوت" الروسية، تعرضت لضرر جراء الاصطدام ما استدعى استبدالها وتأجيل الرحلة وإعادة جدولتها إلى وقت لاحق اليوم الخميس.

المصدر: "نوفوستي"

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