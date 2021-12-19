بالفيديو.. شرطي فرنسي ينتزع العلم الجزائري من مواطن خلسة ويرميه على الأرض

نشرت قناة "النهار" الجزائرية، مقطع فيديو، يظهر مشاهد لعملية "قمع الشرطة الفرنسية" لاحتفالات الجزائريين في باريس بمناسبة فوز المنتخب الوطني ببطولة كأس العرب 2021.

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وبين مقطع الفيديو الذي رصدته مراسلة قناة "النهار" بفرنسا، قيام شرطي بنزع العلم من على ظهر مواطن يركب على دراجة نارية، ورميه على الأرض، دون حديث، وتوجهه لمكان آخر.

وقد اندلعت في العاصمة الفرنسية باريس، أمس السبت، مواجهات بين الشرطة والجماهير الجزائرية عقب نزولهم للشوارع للاحتفال بفوز منتخبهم ببطولة كأس العرب التي أقيمت في قطر.

المصدر: قناة "النهار"