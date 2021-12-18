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فرنسا.. مواجهات بين الشرطة والجماهير الجزائرية في الشانزليزيه والشوارع المحيطة به (فيديو)

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فرنسا.. مواجهات بين الشرطة والجماهير الجزائرية في الشانزليزيه والشوارع المحيطة به (فيديو)
Reuters
الشانزليزيه
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شهدت باريس مساء السبت مواجهات بين الشرطة والجماهير الجزائرية عقب نزولهم للشوارع للاحتفال بفوز منتخبهم ببطولة كأس العرب التي أقيمت في قطر.

وتدفق مشجعو المنتخب الجزائري على الشانزليزيه والشوارع المحيطة به في باريس للتعبير عن فرحتهم بفوز فريقهم بالبطولة، إلا أن تعزيزات أمنية مشددة كانت تنتظر نزلوهم، على خلفية قرار صادر من قيادة شرطة مدينة باريس بحظر الاحتفال بجادة الشانزليزيه.

وجاء قرار الشرطة على خلفية أعمال عنف وقعت الأسبوع الماضي من جماهير الجزائر في الشانزليزيه، عند نزولهم للتضامن مع فريقهم والاحتفال، إلا أن الجماهير المؤيدة للجزائر كسرت القرار ونزلت بعده أيضا بأيام، ما قاد جهاز الشرطة إلى تكثيف التواجد الأمني مساء السبت تحسبا لأعمال عنف وتخريب قد تحدث.

وأفادت شرطة باريس على "تويتر" بأنها حررت 130 محضرا ضد مشجعي فريق كرة القدم الجزائري لانتهاكهم النظام العام.

وحذرت الشرطة المشجعين من التجمعات الكبيرة في وسط المدينة، ومع ذلك توافدوا على الشانزليزيه وبدأوا في إلقاء المفرقعات على الشرطة التي ردت بتفريقهم.

وتوج منتخب الجزائر بكأس العرب في قطر في المباراة النهائية على حساب المنتخب التونسي بنتيجة 2 - 0.

المصدر: وسائل إعلام + "تويتر"

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