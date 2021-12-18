فرنسا.. مواجهات بين الشرطة والجماهير الجزائرية في الشانزليزيه والشوارع المحيطة به (فيديو)

شهدت باريس مساء السبت مواجهات بين الشرطة والجماهير الجزائرية عقب نزولهم للشوارع للاحتفال بفوز منتخبهم ببطولة كأس العرب التي أقيمت في قطر.

وتدفق مشجعو المنتخب الجزائري على الشانزليزيه والشوارع المحيطة به في باريس للتعبير عن فرحتهم بفوز فريقهم بالبطولة، إلا أن تعزيزات أمنية مشددة كانت تنتظر نزلوهم، على خلفية قرار صادر من قيادة شرطة مدينة باريس بحظر الاحتفال بجادة الشانزليزيه.

وجاء قرار الشرطة على خلفية أعمال عنف وقعت الأسبوع الماضي من جماهير الجزائر في الشانزليزيه، عند نزولهم للتضامن مع فريقهم والاحتفال، إلا أن الجماهير المؤيدة للجزائر كسرت القرار ونزلت بعده أيضا بأيام، ما قاد جهاز الشرطة إلى تكثيف التواجد الأمني مساء السبت تحسبا لأعمال عنف وتخريب قد تحدث.

Les Champs Élysées et Barbès victimes des supporters algériens | https://t.co/aDx798KszWpic.twitter.com/VeQKqlwUIl — immobiliercoil (@immobiliercoil) December 18, 2021

Algeria fans in Paris really enjoyed that Mahrez winner! 🎉#AFCON2019pic.twitter.com/hLJUsVZB3T — GOAL (@goal) July 14, 2019

Irresponsable!

On frôle encore le drame.

Des voyous jettent délibérément un pavé en direction de #policiers qui protègent un papa et ses enfants.

Ils ne viennent pas faire la fête, ils viennent la gâcher en agressant!

Courage aux 👮🏾‍♀️👮‍♂️.#ChampsElysees#Barbes

(🎥 @ClementLanot) pic.twitter.com/01kgO0Go9J — Matthieu Valet (@mvaletsicp) December 18, 2021

- Pourquoi c'est le bazar là ?

- Parce que tous les immigrés ils sont venus en France, et la France c'est chez nous !#ChampsElysees#TUNALGpic.twitter.com/MwpMxzVeDx — Samuel Lafont (@Samuel_Lafont) December 18, 2021

Actuellement sur les #ChampsElysees les forces de l'ordre évacue l'avenue pic.twitter.com/qzmC65N4FG — Le media de Mike officiel (@LemediadeMike) December 18, 2021

وأفادت شرطة باريس على "تويتر" بأنها حررت 130 محضرا ضد مشجعي فريق كرة القدم الجزائري لانتهاكهم النظام العام.

وحذرت الشرطة المشجعين من التجمعات الكبيرة في وسط المدينة، ومع ذلك توافدوا على الشانزليزيه وبدأوا في إلقاء المفرقعات على الشرطة التي ردت بتفريقهم.

Bilan à 21h15 : 1⃣3⃣0⃣ verbalisations pour non-respect de l'arrêté préfectoral sur les #ChampsElysees ont été effectuées par les forces de l'ordre @prefpolice. https://t.co/3rYsgp4LHcpic.twitter.com/gXTm1TNvpt — Préfecture de Police (@prefpolice) December 18, 2021

وتوج منتخب الجزائر بكأس العرب في قطر في المباراة النهائية على حساب المنتخب التونسي بنتيجة 2 - 0.

المصدر: وسائل إعلام + "تويتر"