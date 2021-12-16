 
مباشر

وزارة البيئة الإسرائيلية: نجحنا في عرقلة اتفاق لخط أنابيب نفطي مع الإمارات

أخبار العالم

وزارة البيئة الإسرائيلية: نجحنا في عرقلة اتفاق لخط أنابيب نفطي مع الإمارات
Reuters
إسرائيل والإمارات
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rz3g

قالت وزارة البيئة الإسرائيلية مساء يوم الخميس إنها نجحت في عرقلة اتفاق مع الإمارات لخط أنابيب لضخ النفط عبر إسرائيل إلى أوروبا.

وكانت وزارة حماية البيئة الإسرائيلية أعلنت أنها لن تمنح ترخيصا لمشروع مشترك مع الجانب الإماراتي يقضي بضخ النفط من الخليج إلى أوروبا مباشرة عبر ميناء إيلات الإسرائيلي على البحر الأحمر.

إقرأ المزيد
"تايمز أوف إسرائيل": حكومة الإمارات تنأى بنفسها عن مشروع خط أنابيب نفط مع إسرائيل

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن مديرة الوزارة غاليت كوهين، أبلغت رئيس "شركة خط أنابيب أوروبا - آسيا" الحكومية (EAPC) التي تشغل المشروع من الجانب الإسرائيلي أنه "ليس هناك فرصة للسماح بزيادة تدفق النفط عبر إيلات".

وأوضحت المسؤولة في الرسالة أن وزارتها تنتهج سياسة تفادي أي مخاطر إضافية على سواحل إيلات، وأن الاتفاقية المبرمة بين EAPC وشركة "ميد ريد لاند بريدج" (MED-RED Land Bridge) الإسرائيلية - الإماراتية المشتركة تهدد بزيادة المخاطر على البيئة هناك بشكل ملموس.

المصدر: وسائل إعلام عبرية

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا