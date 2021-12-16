ميلانيا ترامب تطلق منصتها الخاصة بتكنولوجيا (إن إف تي)

أطلقت السيدة الأمريكية الأولى السابقة ميلانيا ترامب منصتها للرموز غير القابلة للاستبدال (إن إف تي)، لتكون أحدث شخصية عامة تدخل هذا المجال.

وقالت ترامب: "أعلن بكل فخر مساعيي الجديدة في تقنية (إن إف تي) التي تجسد شغفي بالفنون والتي ستدعم التزامي المستمر تجاه الأطفال من خلال مبادرة (بي بيست)".

وأضافت: "من خلال هذه المنصة الجديدة القائمة على التكنولوجيا سنزود الأطفال مهارات علوم الكمبيوتر بما في ذلك البرمجة وتطوير البرامج بهدف تحقيق الازدهار بعد خروجهم من المجتمع الراعي لهم".

والرمز غير القابل للاستبدال هو منتج رقمي قد يكون رسما أو رسوما متحركة أو مقطوعة موسيقية أو صورة أو فيديو مع شهادة أصالة تم إنشاؤها بواسطة تقنية سلسلة الكتل (بلوك تشاين).

وسيستخدم جزء من عائدات المجموعة الخاصة بميلانيا ترامب لمساعدة أطفال يعيشون في عائلات حاضنة.

المصدر: أ ف ب