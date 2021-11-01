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"ميلانيا تشعر بالاشمئزاز"..مقطع فيديو لدونالد ترامب وزوجته يثير جدلا واسعا في مواقع التواصل (فيديو)

متفرقات

Reuters LEAH MILLIS
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، وزوجته ميلانيا
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أثار مقطع فيديو يجمع الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، وزوجته ميلانيا، جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي، كما أثار موجة "سخرية" لدى العديد من رواد هذه المواقع.

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وانتشر في مواقع التواصل الاجتماعي وعلى نطاق واسع، مقطع فيديو يرصد رد فعل غريب لميلانيا أثناء وقوفها بجوار زوجها ترامب، أثناء حضورهما أمس السبت، مباراة بيسبول في بطولة العالم، إذ أنه في لحظة واحدة وهي تبتسم إلى جانب زوجها، تتخلى ميلانا عن الابتسامة بأقل من ثانية وتنظر بعيدا عنه بنفور.

وأعاد جون كوبر، رئيس الحملة الانتخابية للرئيس الأميركي الأسبق، باراك أوباما، نشر هذا المقطع في حسابه في "تويتر"، كما علق العديد من الحسابات على هذا المقطع بطريقة ساخرة، حيث قال أحدهم: "ميلانيا ترامب تشعر بالاشمئزاز من زوجها، مثل أي شخص آخر"، وأضاف آخر: "إنه بغيض جدا..يجعل الناس يسكتون عندما يكونون في حضوره".

المصدر: RT

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